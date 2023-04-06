Французский дипломатический источник сказал, что руководитель Китая Си Цзиньпин после беседы с Эммануэлем Макроном готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Си Цзиньпин выберет момент", — написали в Reuters.
Собеседник агентства добавил, что Макрон и лидер КНР поговорили о вооружённом столкновении на Украине. Глава Франции попросил председателя республики не поставлять оружие Москве. Си Цзиньпин в свою очередь сказал: это не его конфликт, сообщил источник.
Ранее Макрон призвал руководителя КНР "привести Россию в чувство".
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