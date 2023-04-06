Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Секретарь СНБО: дипломатическое урегулирование конфликта на Украине — "политическое убийство" Зеленского
Военнослужащий ЗВО: иностранные наёмники под Купянском перешли на новую тактику
РИА Новости: появилась угроза "хуже ядерной бомбы" в лице искусственного интеллекта
Синоптики предупредили жителей Пермского края о надвигающемся арктическом холоде
Автоэксперт рассказал, какие 13 брендов авто из 60 остались в России: десять из них — китайские
Церемония открытия gamescom 2023 пройдёт 22 августа в Кёльне
РВ: попадание дрона "Ланцета" ВС РФ в американскую САУ M109A3 отправило "в полёт" её командира
Мэр Львова Садовый объявил, что во Львове снесли последний храм УПЦ
Пенсионерка из Ижевска отправила телефонным мошенникам два миллиона рублей

Politico: Си тяжело вздыхал во время речи Макрона

1:32
Мир

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине, сообщает издание Politico. Как будто это была реальная задача — "заставить".

Politico: Си тяжело вздыхал во время речи Макрона

В европейской версии американского издания отмечается, что после переговоров с Макроном Си Цзиньпин не проявил никаких признаков того, что готов изменить позицию по поводу событий на Украине.

Издание сообщает, что президент Франции во время переговоров призывал лидера КНР осудить "агрессию России". Однако Си Цзиньпин в своих заявлениях Россию не упоминал.

Кроме того, Politico отметило и оплошность, которую в ходе встречи допустил президент Франции. В ходе пресс-конференции Эммануэль Макрон говорил почти в два раза больше, чем принимавший его Си Цзиньпин.

Председатель КНР, отмечает издание, время от времени нетерпеливо поглядывал и тяжело вздыхал, пока президент Франции продолжал свою речь.

Переговоры Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона продолжались полтора часа. Как отметили некоторые наблюдатели в этой связи, ради полуторачасовых переговоров президенту Франции пришлось добираться до Пекина десять часов.

Впрочем, визит президента Франции продлится три дня. У Эммануэля Макрона насыщенная культурная программа с посещением различных достопримечательностей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мирный план Китая
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Т-72 раскрошил целый отряд украинских боевиков

Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.

Военкор Газдиев: танк Т-72 ВС РФ в упор расстрелял целый отряд ВСУ в лесах у Кременной
Треповой вызывали скорую помощь после девятичасового допроса
Треповой после допроса вызвали "скорую"
ВСУ впервые опубликовали видео удара по региону России
Россия получила секретные данные с упавшего дрона США
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
Последние материалы
РИА Новости: появилась угроза "хуже ядерной бомбы" в лице искусственного интеллекта
Синоптики предупредили жителей Пермского края о надвигающемся арктическом холоде
Автоэксперт рассказал, какие 13 брендов авто из 60 остались в России: десять из них — китайские
Politico: Си тяжело вздыхал во время речи Макрона
После похудения важно поддерживать форму
Церемония открытия gamescom 2023 пройдёт 22 августа в Кёльне
РВ: попадание дрона "Ланцета" ВС РФ в американскую САУ M109A3 отправило "в полёт" её командира
Мэр Львова Садовый объявил, что во Львове снесли последний храм УПЦ
Пенсионерка из Ижевска отправила телефонным мошенникам два миллиона рублей
Пугать кошку — плохая забава. И ещё четыре ошибки, которыми вы вызываете стресс у вашей кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников