Politico: Си тяжело вздыхал во время речи Макрона

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Президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось заставить председателя КНР Си Цзиньпина изменить позицию по конфликту на Украине, сообщает издание Politico. Как будто это была реальная задача — "заставить".

В европейской версии американского издания отмечается, что после переговоров с Макроном Си Цзиньпин не проявил никаких признаков того, что готов изменить позицию по поводу событий на Украине.

Издание сообщает, что президент Франции во время переговоров призывал лидера КНР осудить "агрессию России". Однако Си Цзиньпин в своих заявлениях Россию не упоминал.

Кроме того, Politico отметило и оплошность, которую в ходе встречи допустил президент Франции. В ходе пресс-конференции Эммануэль Макрон говорил почти в два раза больше, чем принимавший его Си Цзиньпин.

Председатель КНР, отмечает издание, время от времени нетерпеливо поглядывал и тяжело вздыхал, пока президент Франции продолжал свою речь.

Переговоры Си Цзиньпина и Эммануэля Макрона продолжались полтора часа. Как отметили некоторые наблюдатели в этой связи, ради полуторачасовых переговоров президенту Франции пришлось добираться до Пекина десять часов.

Впрочем, визит президента Франции продлится три дня. У Эммануэля Макрона насыщенная культурная программа с посещением различных достопримечательностей.

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