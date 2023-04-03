Bloomberg: Франция сочтёт успехом, если Макрон убедит Китай склонить Украину к диалогу

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Если президенту Франции Эммануэлю Макрону удастся убедить лидера КНР Си Цзиньпина склонить руководителя Украины Владимира Зеленского к долгосрочному диалогу, Париж будет воспринимать итог таких переговоров в качестве собственного достижения, пишет Bloomberg.

По информации агентства, во Франции понимают, что Китай не собирается отказываться от стратегического партнёрства с Россией. Несмотря на это, Макрон намерен обсудить с председателем КНР возможные способы урегулирования украинского конфликта, сказано в материале.

Кроме того, источник Bloomberg пояснил, что французский президент предостережёт Пекин от поставок военной техники Вооружённым силам РФ.

"Макрон направляется в Китай в поисках серьёзных изменений на Украине", — подчёркивается в статье.

Ранее независимый китаевед Бронислав Виногродский сообщил в интервью Pravda.Ru, что прямой диалог лидера КНР Си Цзиньпина с Зеленским крайне маловероятен.

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