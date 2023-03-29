Виногродский допустил, что Си Цзиньпин "заблокирует" Зеленского по аналогии с Байденом

1:27 Your browser does not support the audio element. Мир

Пекин показал всему миру, что вступил в долгосрочный стратегический союз с Россией. Об этом сообщил независимый китаевед Бронислав Виногродский, оценивая в интервью Pravda.Ru возможность переговоров президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином.

По его мнению, власти Китая осознают, что украинское руководство "пляшет под музыку, которая играет из-за океана". Как пояснил эксперт, прямой диалог Киева и Пекина маловероятен.

"Думаю, Си Цзиньпин будет под всяческими благовидными предлогами избегать этих контактов. Вся сеть кипит разговорами о том, что Зеленский очень хочет связаться с лидером КНР, а тот не желает общаться точно так же, как и с президентом США Джо Байденом. Он с ним отказывается говорить, вообще принимать звонки, заблокировал его", — подчеркнул Виногродский.

При этом специалист добавил, что Си Цзиньпин может отправиться на Украину лишь в том случае, если Киев заранее согласится обсудить мирный план Китая по прекращению боевых действий.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с председателем КНР на территории Украины. Однако в МИД Китая отметили, что такие переговоры пока не планируются, хотя Пекин открыт к общению со всеми сторонами, заинтересованными в урегулировании конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.