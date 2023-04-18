Французский лидер Эммануэль Макрон планирует передать Пекину план, который позволит запустить переговоры между Москвой и Киевом.
Об этом написали в Bloomberg со ссылкой на источники. Если предлагаемые президентом меры окажутся эффективными, диалог между украинскими и российскими властями возобновится летом.
"Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов", — добавили в издании.
По данным СМИ, план руководителя Франции учитывает долгосрочные гарантии безопасности для Киева.
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