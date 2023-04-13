Франция восстановит отношения с Россией, чтобы выжить

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Почему Франция не смогла настроить Китай против России, а Си Цзиньпин сумел изменить политику Макрона в отношении Москвы; зачем страны Африки хотят восстановить отношения с Россией, и как Франция повторяет собственный опыт эпохи Второй мировой войны, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

— В Китай зачастили европейские политики. Наиболее значимая фигура — Эмманюэль Макрон. Почему после поездки он сделал удивительное заявление о том, что Европе пора обрести стратегическую независимость, и что её пути могут быть отличны от пути Вашингтона?

— Макрон отправился в Пекин, после того как побывал в Африке.

Мали, Центральноафриканская Республика, Чад, Нигер, Нигерия стали косо смотреть на европейскую дипломатию. Макрон решил посетить страны Африки, в том числе Демократическую Республику Конго. Там Макрон устраивает пикировку с Феликсом Чисекеде, президентом ДРК, в прямом эфире, а тот отвечает: "Мы вам не разносчики супа", имеется в виду "мы независимая страна". Франция продолжает рассматривать страны экваториальной Африки как свою территорию:

Кот-д'Ивуар,

Мали,

ЦАР,

Конго,

Судан,

Чад.

И неожиданно африканцы заявляют то, что должны заявлять: "Мы не рабы". Это спровоцировал еще Эдуар Балладюр, премьер Франции, который 30 лет назад решил отказаться от французской политики бесконечного списывания долгов, прекратил поддерживать африканскую экономику. Африканцы после этого сделали попытку независимости под эгидой Муаммара Каддафи с его африканской общей валютой, которую он хотел наполнить золотом, чтобы напоить водой всю Сахару. Но Муаммара Каддафи Запад прирезал быстрой рукой, причём в особо зверской форме.

Африка опять развернулась в сторону России: на заседание в Бочаров Ручей прибыло более 50 африканских стран, и все они заявили, что желают восстановления отношений с Россией, как в эпоху Советского Союза.

После этого Макрон пытается проехаться по всем странам и вогнать их обратно в свою орбиту. Но Африка больше не намерена танцевать под французскую дудку.

Тогда Макрон отправляется в Пекин. До этого он заявляет, что намерен производить боеприпасы для украинского фронта, говорит нелицеприятные вещи в адрес нашего президента. Но из Пекина возвращается в совсем другом настроении. Летел он по поручению вашингтонского обкома, чтобы заставить товарища Си не помогать России, а примкнуть к антироссийским санкциям. Вместо этого с Макроном проводят воспитательную беседу. И Макрон, заряженный Си Цзиньпином, произносит речь о том, что пора Европе обрести стратегическую независимость.

Макрон понял: в Африке его не ждут; англосаксы используют его как мальчика для поручений, но свой собственный мир после Brexit уже отделили от Европы; с Россией Макрон разругался; Китай не будет обеспечивать Франции стабильность.

Макрон задумался, потому что он прагматик, реалист, как и вся Франция, прежде всего он намерен выживать. И вот, теперь, в воздухе переобуваясь, он заявил, что собирается следовать за политикой Китая. Китай хочет дружелюбных отношений с Россией, пока не вмешиваясь в конфликт на Украине, но явно выступая на нашей стороне, даже при голосовании в ООН.

США усиливают давление на Китай и говорят, что готовы отправить свой контингент на Тайвань. А Китай открыто декларирует, что не намерен следовать западной линии, намерен дружить с Россией и строить континентальный союз внутри Евразии. Неожиданно Макрон примкнул к Си Цзиньпину: "Я тоже готов следовать новой парадигме". Вспомним, что во Вторую мировую войну Франция опять стояла под Бородино и опять была бита. Потом участвовала в карательных частях, поставляла сталь для немецких танков, защищала Рейхстаг и неожиданно оказалась в звании победителя из-за символической эскадрильи "Нормандия-Неман" и из-за того, что французы формально сами освободили Париж. Страна с удивительным комплексом выживания, и Макрон в ближайшее время, наверное, будет воскрешать отношения с Владимиром Владимировичем.