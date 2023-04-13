Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Артамонов

Франция восстановит отношения с Россией, чтобы выжить

4:30
Мир

Почему Франция не смогла настроить Китай против России, а Си Цзиньпин сумел изменить политику Макрона в отношении Москвы; зачем страны Африки хотят восстановить отношения с Россией, и как Франция повторяет собственный опыт эпохи Второй мировой войны, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Франция восстановит отношения с Россией, чтобы выжить

— В Китай зачастили европейские политики. Наиболее значимая фигура — Эмманюэль Макрон. Почему после поездки он сделал удивительное заявление о том, что Европе пора обрести стратегическую независимость, и что её пути могут быть отличны от пути Вашингтона?

— Макрон отправился в Пекин, после того как побывал в Африке.

Мали, Центральноафриканская Республика, Чад, Нигер, Нигерия стали косо смотреть на европейскую дипломатию. Макрон решил посетить страны Африки, в том числе Демократическую Республику Конго. Там Макрон устраивает пикировку с Феликсом Чисекеде, президентом ДРК, в прямом эфире, а тот отвечает: "Мы вам не разносчики супа", имеется в виду "мы независимая страна". Франция продолжает рассматривать страны экваториальной Африки как свою территорию:

  • Кот-д'Ивуар,
  • Мали,
  • ЦАР,
  • Конго,
  • Судан,
  • Чад.

И неожиданно африканцы заявляют то, что должны заявлять: "Мы не рабы". Это спровоцировал еще Эдуар Балладюр, премьер Франции, который 30 лет назад решил отказаться от французской политики бесконечного списывания долгов, прекратил поддерживать африканскую экономику. Африканцы после этого сделали попытку независимости под эгидой Муаммара Каддафи с его африканской общей валютой, которую он хотел наполнить золотом, чтобы напоить водой всю Сахару. Но Муаммара Каддафи Запад прирезал быстрой рукой, причём в особо зверской форме.

Африка опять развернулась в сторону России: на заседание в Бочаров Ручей прибыло более 50 африканских стран, и все они заявили, что желают восстановления отношений с Россией, как в эпоху Советского Союза.

После этого Макрон пытается проехаться по всем странам и вогнать их обратно в свою орбиту. Но Африка больше не намерена танцевать под французскую дудку.

Тогда Макрон отправляется в Пекин. До этого он заявляет, что намерен производить боеприпасы для украинского фронта, говорит нелицеприятные вещи в адрес нашего президента. Но из Пекина возвращается в совсем другом настроении. Летел он по поручению вашингтонского обкома, чтобы заставить товарища Си не помогать России, а примкнуть к антироссийским санкциям. Вместо этого с Макроном проводят воспитательную беседу. И Макрон, заряженный Си Цзиньпином, произносит речь о том, что пора Европе обрести стратегическую независимость.

Макрон понял: в Африке его не ждут; англосаксы используют его как мальчика для поручений, но свой собственный мир после Brexit уже отделили от Европы; с Россией Макрон разругался; Китай не будет обеспечивать Франции стабильность.

Макрон задумался, потому что он прагматик, реалист, как и вся Франция, прежде всего он намерен выживать. И вот, теперь, в воздухе переобуваясь, он заявил, что собирается следовать за политикой Китая. Китай хочет дружелюбных отношений с Россией, пока не вмешиваясь в конфликт на Украине, но явно выступая на нашей стороне, даже при голосовании в ООН.

США усиливают давление на Китай и говорят, что готовы отправить свой контингент на Тайвань. А Китай открыто декларирует, что не намерен следовать западной линии, намерен дружить с Россией и строить континентальный союз внутри Евразии. Неожиданно Макрон примкнул к Си Цзиньпину: "Я тоже готов следовать новой парадигме". Вспомним, что во Вторую мировую войну Франция опять стояла под Бородино и опять была бита. Потом участвовала в карательных частях, поставляла сталь для немецких танков, защищала Рейхстаг и неожиданно оказалась в звании победителя из-за символической эскадрильи "Нормандия-Неман" и из-за того, что французы формально сами освободили Париж. Страна с удивительным комплексом выживания, и Макрон в ближайшее время, наверное, будет воскрешать отношения с Владимиром Владимировичем.

Макрон опозорился на весь мир: обхитрить Си Цзиньпина не получилось
Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша война китай деньги бизнес оружие россия украина франция
Новости
Генерал-лейтенант Соболев призвал возродить ядерный поезд для успешного сдерживания США
Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьёзных проблем - Соскин
Зеленский на встрече с Дудой согласовал формат Варшавской унии между Украиной и Польшей
Польский премьер Моравецкий спрогнозировал "конец золотого века" Запада из-за проигрыша Украины
МК: адвокат Ахеджаковой Маев планирует написать ответное обращение в Генпрокуратуру РФ на Виталия Бородина
Командующий Тихоокеанскими ВВС США Уилсбах совершил полёт на истребителе ВВС Индии Су-30МКИ
Залужный рассказал о встрече с начальником главного штаба ВС Франции на Украине
Подписку Ubisoft+ добавили в Xbox
Джо Байден: Разведка и Минюст приблизились к обнаружению источника утечки данных
В МИД Украины заявили, что присоединение страны к Евросоюзу и НАТО является вопросом времени
Популярное
В США замечен захваченный на Украине российский танк

Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".

РВ: в США заметили захваченный ВСУ на Украине российский танк Т-90
Мянтюнен: система ПРО Финляндии отразит атаки ОТРК "Искандер" ВС России
Финляндия сможет отразить разрушительное и внушающее страх российское оружие
Стало известно, что скрывается за учениями в Польше
ВСУ стоит опасаться отказа РФ проводить мобилизацию — Exxpress
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране Сергей Лебедев Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская
Эксперт назвал "тяжелейшую проблему" российской ПВО
В Британии рассказали, как Россия испортила впечатление от исторического визита Байдена в Европу
Депутат Госдумы предложил ввести "военный налог": Сложно что ли?
Депутат Госдумы предложил ввести "военный налог": Сложно что ли?
Последние материалы
Генерал-лейтенант Соболев призвал возродить ядерный поезд для успешного сдерживания США
Зеленский оказался в катастрофическом положении из-за двух серьёзных проблем - Соскин
Том Сойер учил детей справедливости, уважению к слабым и любви к своей стране
CNBC: Россия поставила Запад в тупик ответом на потолок цен на нефть
Променяли Россию на Британию: история подписания договора между Японией и Великобританией в 1902 году
Зеленский на встрече с Дудой согласовал формат Варшавской унии между Украиной и Польшей
Польский премьер Моравецкий спрогнозировал "конец золотого века" Запада из-за проигрыша Украины
МК: адвокат Ахеджаковой Маев планирует написать ответное обращение в Генпрокуратуру РФ на Виталия Бородина
Командующий Тихоокеанскими ВВС США Уилсбах совершил полёт на истребителе ВВС Индии Су-30МКИ
Залужный рассказал о встрече с начальником главного штаба ВС Франции на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников