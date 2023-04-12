Южная Корея косвенно поддержит Украину 500 тысячами артиллерийских снарядов

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Южная Корея не раз официально заявляла, что не будет предоставлять Украине летальное оружие. Но теперь здесь нашли способ это сделать, не нарушая обещаний.

Власти Южной Кореи предоставят США 500 тысяч артиллерийских снарядов для пополнения их запасов. Фактически эти снаряды будут передаваться в арсеналы Америки, а значит, не напрямую Украине. Но запасы снарядов у США истощаются именно из-за того, что Америка передаёт их Украине. Об этом сообщает южнокорейское издание Dong-A Ilbo со ссылкой на информированные источники.

При этом министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин объявил представителям СМИ, что пока не может подтвердить сообщение этой газеты. Но южнокорейское правительство не меняло своей позиции по поводу непредоставления летального оружия Украине.

Информации о хитром манёвре со снарядами Южной Кореи ранее всплывала в рассекреченных американских документах, которые в результате утечки попали в СМИ. Тогда также сообщалось, что Южная Корея восполнит оскудевшие запасы артиллерийских снарядов США.

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