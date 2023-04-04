Узбекские националисты смогли сорвать российский музыкальный фестиваль "Жара" в Ташкенте

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Организаторы российского международного фестиваля "Жара" в Ташкенте сообщили о возможной отмене мероприятия. Концерт решили не проводить под давлением местных националистов, сообщает издание EADaily.

К бойкоту фестиваля призывал узбекский блогер Мирзаёр Эркинов, известный своими ультраправыми взглядами. По его словам, в Ташкенте нельзя позволять выступать "Z-артистам, которые поддерживаются Кремлем и поддерживают Кремль".

Накануне страница фестиваля пропала с сайта местного сервиса по продаже билетов. Сначала владельцы портала ссылались на технические работы, но потом пояснили, что страницу решено временно закрыть "из-за возможной отмены концерта".

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