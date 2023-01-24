Наргиз Закирова жалеет, что назвала Родину адом

Певица Наргиз Закирова пожалела о нелестных словах, ранее сказанных в адрес её Родины.

Певица эмигрировала из Узбекистана в США ещё в 90-х, однако в последнее время она предпочитает жить на родине. После отъезда из России артистка пытается наладить карьеру в Узбекистане.

В настоящее время Наргиз продолжает записывать песни на русском языке, однако в скором времени собирается исполнять композиции только на родном узбекском, утверждает артистка. Певица признаётся, что очень счастлива вернуться домой спустя почти 30 лет.

Однако Закирову омрачает один факт. В 2015 году она нелестно отзывалась о своей родине из-за того, что соотечественники смеялись над её внешностью и писали гневные комментарии под фото в её соцсетях. В сердцах Наргиз Закирова сравнила Узбекистан с адом и отказалась называть страну своей Родиной.

"Я сказала страшные вещи. Но каждому человеку свойственно ошибаться… Когда ты в гневе, у тебя вырывается. Потом по происшествию времени понимаешь, что, как говорит молодежь, надо фильтровать базар. Я это, конечно, никогда не забуду. Потому что на меня обрушился шквал негатива из Узбекистана. Мне писали проклятия и, наверное, были правы", — признается артистка.

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