Согласно прогнозу президента Чехии Петра Павела, в текущем году ситуация на Украине должна измениться.
"Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом (в ситуации на Украине)", — заявил Павел журналистам.
Чешский лидер напомнил, что в течение последних месяцев ситуация на Украине была довольно "статичной", а в 2023 году всё, наконец, может измениться.
По мнению Павела, конфликт должен рано или поздно завершиться переговорами, однако для этого Киеву и РФ нужно укрепить свои "переговорные позиции".
Именно поэтому Киев с большой вероятностью пойдёт в масштабное контрнаступление. Однако такой шаг требует тщательной всесторонней подготовки, а также немалых ресурсов, напомнил Павел.
"А если это наступление не будет успешным, то подготовка следующего потребует длительного времени", — отметил Павел.
Чешский лидер добавил, что у Киева не будет много возможностей к наступлению, а точнее — у него будет всего одна попытка переломить ситуацию в этом году.
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