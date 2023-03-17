ВСУ придётся отступить до самого Днепра после того, как Артёмовск будет взять российскими военными. Такой прогноз сделал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
По мнению американского военного, при текущем раскладе у ВСУ нет ни малейшей возможности провести оперативную перегруппировку для того, чтобы попытаться отстоять свои позиции. И даже видя такое катастрофическое положение своей армии, президент Владимир Зеленский продолжает подбрасывать туда войска "на убой".
"Они так плохо управляют своими войсками и ресурсами, что не смогут перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас президент Украины Владимир Зеленский продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел", — сказал Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Бывший разведчик напомнил, что у Артёмовска уже уничтожены вторая и третья линии обороны ВСУ, поэтому единственный путь, который остаётся у украинской армии после взятия Артёмовска — это отход к Днепру.
После этого наступающих русских будет уже не остановить, предупредил Шаффер.
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