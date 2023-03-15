Аналитик Прохватилов: чтобы защитить Крым от ВСУ, ВС РФ нужно высокоточное дальнобойное оружие

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По словам военного аналитика Владимира Прохватилова, Киев не оставляет планов изолировать Крым, перерезав ведущий к нему сухопутный коридор, а потом осуществить захват полуострова.

Эксперт рассказал, что нужно делать России, чтобы сорвать планы Украины в отношении российского полуострова.

"Нашу армию нужно в ближайшее время оснастить высокоточным дальнобойным оружием, в частности, планирующими бомбами", — сказал Прохватилов в беседе с "Силовым блоком".

Он добавил, что России нужно в короткие сроки получить дальнобойное высокоточное оружие, которое есть, например, у Северной Кореи, Китая, Ирана.

Аналитик добавил, что Киев, который уже провёл "разведку боем" у Крымского моста, может попытаться в любое время его атаковать, и в таком случае, по мнению Прохватилова, не помогут никакие линии обороны.