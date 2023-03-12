Если США решат помочь ВСУ в подготовке наступления на Крым, они будут делать это по трём направлениям. Такое заявление сделал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Речь будет идти о так называемой американской прокси-поддержке.
"США предоставляют помощь в том, что касается передачи материалов, оружия и разведывательных данных, необходимых для планирования атаки", — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Офицер сделал такой вывод исходя из слов заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Она назвала объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины и сообщила о готовности Вашингтона помочь Киеву в этом направлении.
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