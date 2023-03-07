Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МИД Украины: обвинения Лукашенко в организации диверсии — попытка создать угрозу со стороны Киева
Публицист Миркин рассказал о значении Бахмута для Зеленского: США требуют решительного наступления
Бывший министр Улюкаев рассказал, как кайфует от жизни после тюрьмы
Французский политолог: Запад верит, что поставки оружия Украине приближают долгожданный мир
Политик из США Барака: актёр Зеленский помогает западному ВПК воровать миллиарды
Минпромторг может ужесточить контроль над маркетплейсами в России
В Татарстане чаще всего подделывают купюры номиналом 5000 рублей
Жительница Ярского района Удмуртской Республики оформила инвалидность только благодаря прокуратуре
Политолог о судьбе комплексов Patriot и танков Leopard на СВО: "Сожжём за 2 недели"

The American Spectator: высокомерие Байдена угрожает национальной безопасности США

1:08
Мир

Президент США Джо Байден продолжает оказывать Киеву масштабную военную помощь, опустошая американские склады, однако не делает ничего для восполнения запасов боеприпасов и оружия, сообщает обозреватель Джед Баббин в статье для газеты The American Spectator.

The American Spectator: высокомерие Байдена угрожает национальной безопасности США

Автор отмечает, что американский военно-промышленный комплекс США оказался не таким продуктивным, как ожидалось, и поддержка украинской армии приводит к "снарядному голоду" в США. При этом Байден не желает тратить деньги на восполнение запасов вооружения и боеприпасов для американской армии.

По словам Баббина, Украина не входит в сферу важных национальных интересов для США и не должна становиться членом Североатлантического альянса. По мнению обозревателя, из-за небрежности Байдена США находятся на грани того, чтобы уменьшить объемы помощи Украине и начать восполнять свои запасы оружия ради обеспечения собственной безопасности.

"Нельзя класть национальную безопасность Соединенных Штатов на алтарь высокомерия Байдена", — подчеркнул Баббин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их

Армия России уничтожает колонны ВСУ, которые пытаются покинуть Артёмовск.

РВ: войска ВС РФ уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся покинуть Артёмовск
РВ: Киев перебрасывает к Артёмовску стратегические резервы с бронеавтомобилями Panthera T6 из Эмиратов
Русские затрофеили под Бахумтом первую "Пантеру" ВСУ из Эмиратов
Rzeczpospolita: демографический метеорит ударит по Польше
Боевики ВСУ "в экстазе": новые бомбы УПАБ-1500Б шокировали противника в Авдеевке
Женщины мира: за что боролись? Вячеслав Шпаковский Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк
Странный расстрел боевика ВСУ своими попал на видео
Запорожье, Николаев и Одесса перейдут "на сторону добра" весной — Балицкий
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
В Сети опубликованы кадры разбитого опорника ВСУ
Последние материалы
2023 BMW iX5 Hydrogen - ключевой игрок рынка
Ошибки при покупке квартиры
Политолог о судьбе комплексов Patriot и танков Leopard на СВО: "Сожжём за 2 недели"
Полковник Хатылёв: для защиты от украинских диверсантов нужны отряды теробороны
Сады Силиконовой Долины Индии
Украина вернула 90 российских военнопленных
Сестра Жанны Фриске Наталья пожаловалась в Сети на педиатра своей дочери Луны
Ирина Винер прокомментировала новость об отстранении её от работы на международных соревнованиях: "Всё в порядке"
В Киеве заговорили о пользе от потери территорий страны
51-летняя Лера Кудрявцева отдыхает в Иране — дёшево и вкусно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников