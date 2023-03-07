The American Spectator: высокомерие Байдена угрожает национальной безопасности США

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Президент США Джо Байден продолжает оказывать Киеву масштабную военную помощь, опустошая американские склады, однако не делает ничего для восполнения запасов боеприпасов и оружия, сообщает обозреватель Джед Баббин в статье для газеты The American Spectator.

Автор отмечает, что американский военно-промышленный комплекс США оказался не таким продуктивным, как ожидалось, и поддержка украинской армии приводит к "снарядному голоду" в США. При этом Байден не желает тратить деньги на восполнение запасов вооружения и боеприпасов для американской армии.

По словам Баббина, Украина не входит в сферу важных национальных интересов для США и не должна становиться членом Североатлантического альянса. По мнению обозревателя, из-за небрежности Байдена США находятся на грани того, чтобы уменьшить объемы помощи Украине и начать восполнять свои запасы оружия ради обеспечения собственной безопасности.

"Нельзя класть национальную безопасность Соединенных Штатов на алтарь высокомерия Байдена", — подчеркнул Баббин.