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Политолог: нельзя исключать, что землетрясение в Турции было вызвано искусственно

Мир

Иранский журналист-международник Хаял Муаззин высказал мнение, что разрушительное землетрясение в Турции могло быть делом рук человеческих. Например, США могли применить так называемое тектоническое оружие. Стоит ли рассматривать эту версию, рассказал в беседе с Pravda.Ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Политолог: нельзя исключать, что землетрясение в Турции было вызвано искусственно

Эксперт считает, что прежде всего нужно смотреть на трагедию турецкого народа и, соответственно, реакцию и то, что происходит вокруг.

Политолог напомнил, что Россия сразу оказала помощь Турции и Сирии, предоставив свои отряды спасателей.

"Но в то же самое время мы видим, что Запад особо не торопится на помощь, с одной стороны. С другой стороны, есть достаточно очевидная сейчас ситуация кризиса в отношениях между коллективным Западом, США прежде всего и Турции. Этот кризис усиливается", — заметил собеседник издания.

Также, по его словам, нынешний турецкий лидер Реджеп Эрдоган является всё менее приемлемой фигурой для Запада и всё более активно обсуждается вопрос о том, чтобы всеми правдами и неправдами ослабить его власть.

Та трагедия, которая постигла турецкое общество, это, в том числе, и удобный способ для Запада опустить высокий рейтинг главы Турции в виду предстоящих выборов, что может привести к достаточно серьёзной дестабилизации ситуации, считает аналитик.

"Поэтому я бы не стал сбрасывать со счетов никакие теории, в том числе об искусственном вмешательстве в эти события. Давайте вспомним о том, что в Турции была попытка несколько лет назад государственного переворота. И есть очевидные основания считать, что Соединённые Штаты имели определённое отношение к этой попытке", — заключил Шаповалов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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