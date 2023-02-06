Мощное землетрясение в Турции было предсказано учёными еще 3 февраля

Метеоролог из Нидерландов предсказал землетрясение в Турции и Сирии еще 3 февраля, и даже почти угадал с его магнитудой. Фрэнк Хугербитс написал в своём аккаунте в соцсети, что Турцию в ближайшие дни ожидает серьёзный катаклизм. В прогнозе учёного все оказалось верным. Даже магнитуда предсказана почти такая, как была в реальности: у Хугербитса 7,5 баллов, в реальности — 7,4.

По мнению известного турецкого ученого, профессора Шенгера Джелала, в Турции за последние годы произошло множество незначительных землетрясений. Свидетельство тому — многочисленные разломы. По прогнозам учёного, в ближайшее время страну ожидает ещё одно землетрясение невиданной силы, жертвами которого могут стать до 100 тысяч человек.

Ранее Pravda.Ru писала, что геофизик Шебалин заявил о новых землетрясениях в Турции.