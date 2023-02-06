После мощного землетрясения 6 февраля Турции в ближайшее время придется пережить еще целый ряд природных катаклизмов. Такое прогноз сделал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин.
Эксперт напомнил о таком понятии, как афтершоковая активность. Это означает, что при землетрясениях большой магнитуды сдвиги тектонических плит обычно повторяются уже с меньшей силой. Шебалин прогнозирует в течение двух недель еще одно землетрясение в Турции.
"Поэтому, к сожалению, количество объявленных жертв от этого землетрясения будет расти", — считает специалист.
По мнению эксперта, ситуация осложняется тем, что в данном регионе много древних городов с застройкой, которая не в состоянии выдержать подобные катаклизмы.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Италии заявили о возможном цунами на юге страны из-за землетрясения в Турции.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.