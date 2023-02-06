Геофизик Шебалин заявил о новых землетрясениях в Турции

После мощного землетрясения 6 февраля Турции в ближайшее время придется пережить еще целый ряд природных катаклизмов. Такое прогноз сделал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин.

Эксперт напомнил о таком понятии, как афтершоковая активность. Это означает, что при землетрясениях большой магнитуды сдвиги тектонических плит обычно повторяются уже с меньшей силой. Шебалин прогнозирует в течение двух недель еще одно землетрясение в Турции.

"Поэтому, к сожалению, количество объявленных жертв от этого землетрясения будет расти", — считает специалист.

По мнению эксперта, ситуация осложняется тем, что в данном регионе много древних городов с застройкой, которая не в состоянии выдержать подобные катаклизмы.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Италии заявили о возможном цунами на юге страны из-за землетрясения в Турции.