Политолог Суслов назвал замороженный конфликт самым реалистичным сценарием на Украине

Самым идеальным вариантом развития событий на Украине для России является не только обеспечение безопасности новых регионов, но и нанесение киевскому режиму такого военного поражения, после которого он будет вынужден выполнить все требования Москвы. Об этом заявил политолог Дмитрий Суслов. Украине необходимо ограничить сотрудничество с НАТО и США, вернуть статус русского языка и православной церкви, подчеркнул он.

Однако Запад не согласится на этот вариант, поскольку в таком случае это будет означать серьёзное поражение Вашингтона. В результате, США могут пойти на прямой конфликт с Россией, который рискует перерасти в ядерное противостояние, указал эксперт.

"Поэтому, более реалистичный сценарий, на мой взгляд, это перемирие на каком-то этапе и переход к замороженному конфликту без его урегулирования. Условно, по корейскому сценарию. Это теоретически позволит обеим сторонам заявить, пускай о не полной, но победе", — цитирует слова Суслова РИА Новости.

Политолог подчеркнул, что этот "нестабильный" вариант гораздо лучше, чем ядерная война.