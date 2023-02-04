Медведев: в случае ударов Украины по Крыму будут только удары возмездия

Поставка на Украину дальнобойных ракет и разрешение со стороны США наносить удары российской территории не приблизят мирные переговоры по урегулированию конфликта. За нападением ВСУ на Крым последуют удары возмездия со стороны России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Никаких переговоров в этом случае не будет — будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — сказал он в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что ответы на удары ВСУ вглубь России будут "быстрыми, жёсткими и убедительными".