Поставка на Украину дальнобойных ракет и разрешение со стороны США наносить удары российской территории не приблизят мирные переговоры по урегулированию конфликта. За нападением ВСУ на Крым последуют удары возмездия со стороны России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Никаких переговоров в этом случае не будет — будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — сказал он в интервью журналистке Надане Фридрихсон, которое она опубликовала в своём Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что ответы на удары ВСУ вглубь России будут "быстрыми, жёсткими и убедительными".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.