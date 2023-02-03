Депутат ГД Морозов: новый пакет помощи Украине потребует жёсткого ответа ВС РФ на поле боя

Очередной пакет военной помощи для Украины от Пентагона нуждается в жёстком боевом ответе со стороны России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

По его мнению, поставки оружия, которое несёт угрозу безопасности российской территории, переводят украинский конфликт в новую фазу военного противостояния.

"Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния", — сказал депутат в беседе с РИА Новости.