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Депутат ГД Морозов: новый пакет помощи Украине потребует жёсткого ответа ВС РФ на поле боя

Мир

Очередной пакет военной помощи для Украины от Пентагона нуждается в жёстком боевом ответе со стороны России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Депутат ГД Морозов: новый пакет помощи Украине потребует жёсткого ответа ВС РФ на поле боя

По его мнению, поставки оружия, которое несёт угрозу безопасности российской территории, переводят украинский конфликт в новую фазу военного противостояния.

"Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния", — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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