Очередной пакет военной помощи для Украины от Пентагона нуждается в жёстком боевом ответе со стороны России. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
По его мнению, поставки оружия, которое несёт угрозу безопасности российской территории, переводят украинский конфликт в новую фазу военного противостояния.
"Это, конечно же, потребует от нас ответных действий на поле боя. Дальнобойные снаряды и удары по Крыму — это, безусловно, новая фаза военного противостояния", — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
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