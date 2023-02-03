Украинская армия будет использовать танки Запада для контрнаступления против российских войск. Об этом заявил глава Минобороны Незалежной Алексей Резников. По его словам, ВСУ намерены создать из боевых машин НАТО танковую коалицию.
"Мы будем использовать их в качестве "стального кулака" для того, чтобы пробивать российскую линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы", — сказал Резников на пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.
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