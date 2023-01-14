Американский наёмник Райан О'Лири заявил о тяжелейшей ситуации на позициях ВСУ. Он подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины виновно в массовой гибели личного состава. Боевой дух солдат упал на фоне серьёзных проблем со снабжением, отметил О'Лири.
"Руководство ВСУ убило десятки украинцев из-за собственной жадности", — написал он в социальных сетях.
Наёмник призвал лидеров Незалежной исправить все проблемы, иначе солдаты погибнут из-за халатности. Кроме того, О'Лири указал на коррупцию в командовании восточной группировки Сил специальных операций (ССО) Украины.
"Моё подразделение должно скоро отправиться на фронт, но нам так и не дали оружия", — пожаловался американец.
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