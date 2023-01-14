Американский наёмник О'Лири: командование ВСУ убило десятки человек из-за жадности

Американский наёмник Райан О'Лири заявил о тяжелейшей ситуации на позициях ВСУ. Он подчеркнул, что военно-политическое руководство Украины виновно в массовой гибели личного состава. Боевой дух солдат упал на фоне серьёзных проблем со снабжением, отметил О'Лири.

"Руководство ВСУ убило десятки украинцев из-за собственной жадности", — написал он в социальных сетях.

Наёмник призвал лидеров Незалежной исправить все проблемы, иначе солдаты погибнут из-за халатности. Кроме того, О'Лири указал на коррупцию в командовании восточной группировки Сил специальных операций (ССО) Украины.

"Моё подразделение должно скоро отправиться на фронт, но нам так и не дали оружия", — пожаловался американец.