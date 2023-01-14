Главком ВСУ Залужный сделал из сотрудницы МВД Козаченко генерала армии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оказался в эпицентре очередного скандала. Во время ожесточённых боевых действий на Соледарском направлении украинский военачальник организовал встречу с сотрудницами МВД в своём кабинете.

Одной из них, Алине Козаченко, Залужный присвоил звание генерала ВСУ. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".

В своих социальных сетях молодая девушка опубликовала фотографии с главкомом и отметила, что "никогда не устанет говорить слово "спасибо".