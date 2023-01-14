Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный оказался в эпицентре очередного скандала. Во время ожесточённых боевых действий на Соледарском направлении украинский военачальник организовал встречу с сотрудницами МВД в своём кабинете.
Одной из них, Алине Козаченко, Залужный присвоил звание генерала ВСУ. Об этом заявили военные корреспонденты "Русской весны".
В своих социальных сетях молодая девушка опубликовала фотографии с главкомом и отметила, что "никогда не устанет говорить слово "спасибо".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киеве снова прогремели взрывы.