Axios: Зеленский отомстил премьеру Израиля за отказ поставлять ПВО на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Израиля поставлять вооружение Киеву тем, что отказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху в его просьбе проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий. Об этом пишет Axios.

Издание заявляет, ссылаясь на правительственные источники из Украины и Израиля, что израильский лидер просил Украину выступить против резолюции, которая призывает международный суд вынести заключение о последствиях оккупации палестинских территорий.

По словам источников, Зеленский заявил, что хочет получить в обмен на это систему защиты от дальнобойных атак. Однако Нетаньяху на себя никаких обязательств не взял, и Зеленский голосовать не согласился.

Издание также сообщает о телефонном разговоре между представителями стран, в ходе которого они обменялись просьбами.

Ранее бывший главный раввин Москвы обвинил Зеленского в злоупотреблении еврейским происхождением.