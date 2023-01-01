Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отказ Израиля поставлять вооружение Киеву тем, что отказал премьер-министру Биньямину Нетаньяху в его просьбе проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий. Об этом пишет Axios.
Издание заявляет, ссылаясь на правительственные источники из Украины и Израиля, что израильский лидер просил Украину выступить против резолюции, которая призывает международный суд вынести заключение о последствиях оккупации палестинских территорий.
По словам источников, Зеленский заявил, что хочет получить в обмен на это систему защиты от дальнобойных атак. Однако Нетаньяху на себя никаких обязательств не взял, и Зеленский голосовать не согласился.
Издание также сообщает о телефонном разговоре между представителями стран, в ходе которого они обменялись просьбами.
Ранее бывший главный раввин Москвы обвинил Зеленского в злоупотреблении еврейским происхождением.
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