Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует своё еврейское происхождение, чтобы просить помощи.
Экс-раввин в интервью The Guardian, что не знает, "насколько евреем себя чувствует" Зеленский, предположив, что украинский лидер разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить помощи у Израиля.
Большая часть еврейской общины Украины уехала и теперь является беженцами в Германии, Румынии и Австрии, добавил Гольдшмидт.
Также в этом интервью он призвал евреев уехать из России, пока это "ещё можно сделать".
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