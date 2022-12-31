Бывший главный раввин Москвы обвинил Зеленского в злоупотреблении еврейским происхождением

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский использует своё еврейское происхождение, чтобы просить помощи.

Экс-раввин в интервью The Guardian, что не знает, "насколько евреем себя чувствует" Зеленский, предположив, что украинский лидер разыгрывает еврейскую карту, чтобы попросить помощи у Израиля.

Большая часть еврейской общины Украины уехала и теперь является беженцами в Германии, Румынии и Австрии, добавил Гольдшмидт.

Также в этом интервью он призвал евреев уехать из России, пока это "ещё можно сделать".