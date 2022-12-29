NDP: Зеленский только отмывает деньги под сказки о победе Украины

Уже никто не верит в победу Украины над Россией, даже спонсоры Киева. Сказки о мифических успехах украинской армии хорошо звучат только с трибуны, пишет журналист польского издания Niezależny dziennik polityczny Ханна Крамер.

Обозреватель считает, что Киев уже проиграл Москве.

В статье говорится о том, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает сознательно затягивать конфликт, ставя свои интересы выше чаяний народа.

Крамер также задаёт вопрос, куда делись выделенные Евросоюзом 45 миллиардов евро помощи Украине.

По мнению автора публикации, ответ очевиден — банда Зеленского отмывает деньги мошенническим путём. И большая часть западной помощи осела в карманах украинского президента и его окружения.

Ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов признал, что военные действия полностью зашли в тупик, так как ни одна из сторон не может добиться значительных успехов.