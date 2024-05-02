Эндокринолог Янг: сбалансированный рацион поможет сохранить красоту и здоровье

Сбалансированное питание — залог красоты и здоровья

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рацион должен быть сбалансированным, если баланс нарушен, то последствия могут отразиться на красоте и здоровье.

Фото: flickr.com by Лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале написала, что приём пищи лучше начинать с белков. Обязательно должны быть правильные жиры, например, оливковое масло, авокадо и орехи. Отказ от них плохо отразится на внешности. Они способствуют насыщению даже при небольшом объёме пищи.

"При необходимости такие продукты могут служить хорошим вариантом для перекуса", — добавила врач.

Простые углеводы необходимо заменить на сложные, потому что простые способствуют избыточному росту бактерий в тонком кишечнике и могут вызвать вздутие.