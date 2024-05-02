Эндокринолог Янг: сбалансированный рацион поможет сохранить красоту и здоровье

Рацион должен быть сбалансированным, если баланс нарушен, то последствия могут отразиться на красоте и здоровье.
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Эндокринолог Екатерина Янг в своём Telegram-канале написала, что приём пищи лучше начинать с белков. Обязательно должны быть правильные жиры, например, оливковое масло, авокадо и орехи. Отказ от них плохо отразится на внешности. Они способствуют насыщению даже при небольшом объёме пищи.
"При необходимости такие продукты могут служить хорошим вариантом для перекуса", — добавила врач.
Простые углеводы необходимо заменить на сложные, потому что простые способствуют избыточному росту бактерий в тонком кишечнике и могут вызвать вздутие.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин