Среднемесячная зарплата в 150-200 тысяч рублей вполне может стать реальностью для россиян — эксперт

Экономист: России необходимо перестать обесценивать национальную валюту

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя заработная плата в размере от 150 до 200 тысяч рублей станет реальностью для многих россиян.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević

Экономист и директор по коммуникациям компании BitRiver, Андрей Лобода, выразил такую точку зрения в интервью агентству "Прайм".

"Еще лет 20-25 назад в России среди формирующегося среднего класса, то есть работников частного сектора, было даже модным ставить цель добиться месячного заработка в полторы-две тысячи долларов, а если повезет, то и три", — напомнил он.

Однако за это время рубль потерял примерно треть своей стоимости. Поэтому для современного среднестатистического работника, чтобы достичь прежних финансовых целей, приходится зарабатывать уже не около 50 тысяч, а 150 тысяч рублей ежемесячно.

Чтобы увеличить уровень заработной платы, как отмечает Лобода, России необходимо прекратить обесценивание национальной валюты и сделать ставку на укрепление рубля. Эффективная борьба с инфляцией и постепенное повышение минимального уровня оплаты труда также будут важными факторами.