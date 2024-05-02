Хоккейный клуб Уфы "Салават Юлаев" заключил новое соглашение с тренером Виктором Козловым

Пресс-службы хоккейного клуба города Уфа "Салават Юлаев" сообщила, что главный тренер команды Виктор Козлов подписал новое соглашение с клубом.
На какой срок был заключен новый контракт, не разглашается. Известно также, что в тренерском штабе клуба будут числиться Адриан Вальво, Дмитрий Мезенцев, Евгений Бирюков и другие. Кстати, последний является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных игр. 1 мая он заявил, что завершает карьеру.
Козлов занимает пост ведущего тренера уфимского клуба с 2022 года. До этого поста он 2 года работал обычным тренером в этой же команде. А ранее он тренировал "Металлург" и с ним выиграл Кубок Гагарина.
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