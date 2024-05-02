Назван вид упражнений, эффективно защищающий от депрессии: снижает риск на 23%

Упражнения низкой и средней интенсивности защищают от депрессии

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Англии Раскин выяснили, что упражнения с низкой и средней интенсивностью эффективнее предотвращают развитие депрессии, чем более интенсивные тренировки. Результаты их работы были опубликованы в журнале Neuroscience and Biobehavioral Reviews.

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В рамках мета-анализа британские учёные оценили воздействие различных форм физической активности, включая силовые и аэробные упражнения, садоводство, гольф, бег и спокойные прогулки, на тяжесть симптомов депрессии, психозов и шизофрении.

Исследование показало, что мягкие и умеренные упражнения снижают риск развития симптомов депрессии на 23% и тревоги на 26%, в то время как высокоинтенсивные тренировки не демонстрировали схожего эффекта.

Также было установлено, что лёгкая и умеренная физическая активность снижает вероятность возникновения серьезных психических расстройств, таких как психозы и шизофрения, на 27%.