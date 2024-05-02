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Назван вид упражнений, эффективно защищающий от депрессии: снижает риск на 23%

Упражнения низкой и средней интенсивности защищают от депрессии

1:04
Наука

Исследователи из Университета Англии Раскин выяснили, что упражнения с низкой и средней интенсивностью эффективнее предотвращают развитие депрессии, чем более интенсивные тренировки. Результаты их работы были опубликованы в журнале Neuroscience and Biobehavioral Reviews.

Упражнения низкой и средней интенсивности защищают от депрессии
Фото: commons.wikimedia.org by Iveto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

В рамках мета-анализа британские учёные оценили воздействие различных форм физической активности, включая силовые и аэробные упражнения, садоводство, гольф, бег и спокойные прогулки, на тяжесть симптомов депрессии, психозов и шизофрении.

Исследование показало, что мягкие и умеренные упражнения снижают риск развития симптомов депрессии на 23% и тревоги на 26%, в то время как высокоинтенсивные тренировки не демонстрировали схожего эффекта.

Также было установлено, что лёгкая и умеренная физическая активность снижает вероятность возникновения серьезных психических расстройств, таких как психозы и шизофрения, на 27%.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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