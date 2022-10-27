Ицхак Герцог: Израиль не может поставлять Киеву системы ПВО из-за секретности

Президент Израиля Ицхак Герцог объяснил в интервью CNN, почему его страна не может поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). Он заявил, что это не делается из-за секретности.

"Есть оружие, для которого у нас даже нет экспортной версии. Есть вещи, которые не должны попасть в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем передать. Но везде, где мы можем помочь, мы стараемся помочь", — заявил Герцог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что Израиль ничего не дал Киеву с начала конфликта, при этом экспортируя оружие в другие страны. Речь, в частности, шла о системах противовоздушной обороны.