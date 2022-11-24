СБУ задержала в Херсоне мужчину, помогавшего вывозить жителей на левый берег

В Службе безопасности Украины сообщили, что задержали владельца прогулочных катеров, который при эвакуации жителей из Херсона помогал переправиться на левый берег Днепра.

По информации силовой структуры, мужчина для этих целей добровольно передал шесть плавательных средств. Более того, он перерегистрировал собственный бизнес в пользу "страны-агрессора и подписал соответствующий договор".

"Именно на этих катерах на левый берег Днепра "эвакуировались" кадровые сотрудники ФСБ и ещё несколько подразделений "оккупационных" группировок России", — говорится в сообщении ведомства.

Также, по словам СБУ, задержанный насильно переправлял местных жителей на левый берег Днепра.

Отмечается, что владельцу катеров предъявили обвинение по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество "государству-агрессору"). Санкция данной статьи предполагает тюремное заключение на срок до 12 лет.

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