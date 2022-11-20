Зеленский держит миллионы в заложниках: города Украины опустеют, мародёры их сожгут

Владимир Зеленский ещё раз подтвердил, что держит миллионы своих сограждан в заложниках. С террористами в переговоры не вступают. Города Украины опустеют, сопротивление киевского режима будет сломлено.

Уезжайте из городов — призывают украинские энергетики

Глава украинской частной компании по энергоснабжению ДТЭК Максим Тимченко в интервью ВВС ""посоветовал всем горожанам, "кто может", "переехать, возможно, за границу или в западные области, где для нас легче поставлять энергию".

По данным ДТЭК, после ударов ВКС РФ по энергосистеме Украины 15 ноября, выведена из строя почти половина передающих мощностей энергетической сети Украины.

Тимченко предупредил украинцев, что очередная массированная атака может вывести из строя всю систему.

"Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество", — сказал он.

Причем, как заявляют в ДТЭК, восстанавливать потери в трансформаторах и другом оборудовании подстанций и ЛЭП Украине фактически нечем.

Украинцы находятся в заложниках у Зеленского

Однако совет покинуть страну до наступления зимы, вызывают в украинских пабликах злобную критику, так как границы закрыты. И это сделано для того, чтобы "мы оставались в заложниках у Рейхкомиссариата, когда бандеровцы будут постоянно прятаться за спинами гражданских", пишет ТГ-канал Open Ukraine.

И это верное утверждение, так как лидер страны ещё в августе заявил Washington Post, что не предупредил украинцев о том, что Россия готовится "напасть", так как власти не хотели посеять хаос среди населения. Иначе российская армия "сожрала бы" Украину, и "тогда я бы терял 7 миллиардов долларов в месяц, начиная с октября прошлого года", сказал Зеленский.

В среду как пишет " Страна", президент сообщил, что ему предлагали провести полную эвакуацию Киева после первого удара ВСК РФ и "закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество". Но он этого не сделал, так как после этого мог бы "потерять государство".

"После этого есть ли хоть один процент, что Россия не вернется и не зайдет и не оккупирует полностью всю территорию? Если бы не было людей в Украине — мы бы потеряли государство", — заключил глава Украины.

То есть, согласно его мнению, это не чиновники должны обеспечивать гражданам безопасность, а люди — чиновникам, и главный среди них — Зеленский.

А всего лишь, чтобы обеспечить своей стране мир и безбедное существование, ему нужно было выполнить Минские соглашения.

Города Украины опустеют, только Россия наведёт порядок

Тактика ВС РФ по выведению из строя энергосистемы Украины, которая напрямую связана с боеготовностью ВСУ, приносит свои плоды. Города Украины — основа обороноспособности страны, погружаются во тьму и холод.

Чиновник ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что Украина будет распадаться на 2энергоострова из 3-киловаттных бензиновых генераторов". Кстати, которые надо будет постоянно чинить.

ТГ-канал "Резидент", ссылаясь на источник в офисе президента, сообщил, что энергосистема Украины находится "в стадии произвольной и неконтролируемой разбалансировки из-за чего остаются только негативные сценарии для критической инфраструктуры".

Одесса четыре дня находится без света, там работает СБУ, поэтому украинцы будут "терпеть".

Рано или поздно они потянуться в село, всё таки советская система всех наградила дачами. А без рабочих рук встанут заводы и фабрики, больницы и школы, в пустых городах будут процветать мародёрство и поджоги. Упадёт моральный дух в армии, которую перестанут снабжать, не будет интернет-связи, которая обеспечивает работу гражданских наводчиков ВСУ.

Это позволит ВС РФ выигрывать сражения. Именно поэтому звучат призывы к переговорам о мире от Запада. Но с Зеленским мир невозможен. Необходимо выигрывать у бандеровцев с капитуляцией режима.

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