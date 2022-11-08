Трамп пообещал выступить с "очень важным" объявлением во Флориде 15 ноября

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в штате Огайо сообщил, что планирует сделать "очень важное" объявление во Флориде.

Как пояснил политик, он намерен выступить с громким заявлением через неделю.

"Я хочу сделать очень важное объявление во вторник, 15 ноября, во Флориде", — сказал экс-глава США.

Ранее стало известно, что Трамп пытается разузнать, планируют ли представители Республиканской партии вынести импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену. По информации Rolling Stone, политик заинтересован в отстранении президента США от занимаемой должности в случае победы республиканцев на выборах.

В конце октября Трамп намекнул на то, что собирается принять участие в предвыборной гонке за кресло руководителя государства в 2024 году.

"Возможно, должен буду сделать это снова", — подчеркнул политик.