Бывший президент США Дональд Трамп на митинге в штате Огайо сообщил, что планирует сделать "очень важное" объявление во Флориде.
Как пояснил политик, он намерен выступить с громким заявлением через неделю.
"Я хочу сделать очень важное объявление во вторник, 15 ноября, во Флориде", — сказал экс-глава США.
Ранее стало известно, что Трамп пытается разузнать, планируют ли представители Республиканской партии вынести импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену. По информации Rolling Stone, политик заинтересован в отстранении президента США от занимаемой должности в случае победы республиканцев на выборах.
В конце октября Трамп намекнул на то, что собирается принять участие в предвыборной гонке за кресло руководителя государства в 2024 году.
"Возможно, должен буду сделать это снова", — подчеркнул политик.
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