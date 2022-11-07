Rolling Stone: Трампа интересуют планы республиканцев по импичменту Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп пытается разузнать у представителей республиканской партии об их планах по импичменту действующего американского лидера Джо Байдена, пишет Rolling Stone.

По информации издания, Трампа интересуют вопросы, связанные с возможным отстранением руководителя государства от должности. Отмечается, что в частных беседах с республиканцами он регулярно спрашивает о том, сколько времени понадобится на расследование перед вынесением импичмента и много ли республиканцев поддерживают такую инициативу.

"Трамп заявлял, что Байден заслуживает этого", — поделился источник журнала.

В материале сказано, что некоторые представители Республиканской партии выступают за отстранение президента США с поста. В качестве примера Rolling Stone приводит позицию представителя Конгресса Марджори Тейлор Грин, которая намерена вынести импичмент Байдену после победы на промежуточных выборах.

Как подчёркивает издание, лидеры республиканского движения полны решимости "сдвинуть" главу США с высокой должности.