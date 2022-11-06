Экс-лидер США Дональд Трамп усомнился, что Америка сможет "продержаться" ещё два года до президентских выборов.
Как подчеркнул политик, сейчас страна находится в "наихудшем" положении, чем когда-либо.
"Эта страна — я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней, — заявил Трамп на выступлении в Пенсильвании. — Наша страна не была в таком положении. Нас не уважают нигде…"
Трамп уточнил, что американцам стоит сделать выводы и "ответственно" подойти к предстоящим промежуточным выборам, а после, и к президентским.
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