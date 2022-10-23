Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что намерен участвовать в предвыборной гонке за кресло лидера страны в 2024 году.
По словам политика, именно во время его правления Америка была "спокойной и свободной".
"Во второй раз я выступил гораздо лучше, чем в первый, получив в 2020 году на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году. Кроме того, я получил больше голосов, чем любой действующий президент нашей страны в истории", — пояснил Трамп.
Он подчеркнул, что в виду этого, возможно, он должен будет "сделать это снова".
Ранее Pravda.Ru писала о том, что американцы начали подводить итоги президентства Джо Байдена и назвали действующего лидера страны "королём хаоса".
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