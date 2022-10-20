По мнению бывшего лидера США Дональда Трампа, Вашингтону нельзя забывать о том, что Россия является ядерной державой, и поэтому необходимо находиться в хороших с ней отношениях.
Такая информация появилась на телеканале CNN. В материале речь шла о новой аудиокниге американского журналиста Боба Вудворда, посвящённой Трампу.
"Ладить с Россией — это хорошо, неплохо. Тем более, что у них 1 332 чертовы ядерные боеголовки", — цитирует журналист экс-президента США.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.