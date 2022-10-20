Трамп: у России есть ядерное оружие, с ней нужно дружить

По мнению бывшего лидера США Дональда Трампа, Вашингтону нельзя забывать о том, что Россия является ядерной державой, и поэтому необходимо находиться в хороших с ней отношениях.

Такая информация появилась на телеканале CNN. В материале речь шла о новой аудиокниге американского журналиста Боба Вудворда, посвящённой Трампу.

"Ладить с Россией — это хорошо, неплохо. Тем более, что у них 1 332 чертовы ядерные боеголовки", — цитирует журналист экс-президента США.