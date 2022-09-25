В Госдуме назвали войска НАТО в Польше идеальной целью для ядерного оружия

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулёв заявил о тенденции с перемещением войск Североатлантического альяса в Польше к границе с Украиной.

"Вот там, если сунутся, то это идеальная цель для тактического ядерного оружия, чтобы больше никто не лез никогда", — отметил он в своём Telegram-канале.

Депутат признался, что опасается ядерной провокации со стороны западных стран на Украине. В случае взрыва будет крайне сложно определить виновника, однако все сразу же обвинят в этом Москву, отметил Гурулёв.

"Есть вопли про уничтожение Черноморского флота, но это тоже далеко от реальности, никто из нас не будет ждать, пока по нашим позициям нанесут удар", — рассуждает парламентарий.