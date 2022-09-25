Экс-депутат Верховной рады Илья Кива прокомментировал снимок зенитно-ракетного комплекса NASAMS, который опубликовал в социальных сетях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что данный вид вооружений поступил в страну.
"У меня складывается такое впечатление, что Вашингтон и команда Зеленского системно вынуждают и всеми силами добиваются, чтобы РФ нанесла удар по Украине тактическим оружием массового поражения", — написал Кива в своём Telegram-канале.
Если западные страны продолжат поставлять в Киев подобные вооружения, то у Москвы просто не останется выбора, заявил политик.
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Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.