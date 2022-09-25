Кива заявил, что Украина вынуждает Россию применить оружие массового поражения

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива прокомментировал снимок зенитно-ракетного комплекса NASAMS, который опубликовал в социальных сетях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что данный вид вооружений поступил в страну.

"У меня складывается такое впечатление, что Вашингтон и команда Зеленского системно вынуждают и всеми силами добиваются, чтобы РФ нанесла удар по Украине тактическим оружием массового поражения", — написал Кива в своём Telegram-канале.

Если западные страны продолжат поставлять в Киев подобные вооружения, то у Москвы просто не останется выбора, заявил политик.