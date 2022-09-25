Хорватский журналист: Путин застал врасплох Байдена объявлением о мобилизации

Хорватский журналист Зоран Метер считает, что президент России Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для американского коллеги Джо Байдена, объявив о решении провести в стране частичную мобилизацию. Такое мнение публицист высказал в статье для издания Geopolitika.news.

Автор публикации полагает, что объявление Путина о частичной мобилизации и поддержке референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Украины застало Байдена врасплох.

Метер напомнил, что Байден ведёт активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября.

При этом важной проблемой для своего государства американцы события на Украине не считают. Из-за этого Байдену будет очень нелегко объяснить гражданам, для чего он стремится радикализировать политику в отношении России и дальше, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, заметил журналист.

По его мнению, спасти от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут только прямые и результативные переговоры США и России.

Ранее бывший советник президента Рейгана объяснил, почему США не должны способствовать реализации идей Зеленского и помогать ему отбирать Крым у России.