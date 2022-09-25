Как-то способствовать реализации желаний президента Украины Владимира Зеленского, который хочет отобрать Крым у России, Соединённые Штаты не должны, поскольку против этого выступают жители полуострова. Такое мнение высказал бывший специальный помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу.
Обращаться с жителями Крыма как с переходящим военным трофеем не следует, отметил он в статье для American Conservative.
Киевский режим не может оправдать уничтожение Крыма при отсутствии народной поддержки, заявил эксперт.
Абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России, напомнил Бэндоу.
По его словам, никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения, у Запада нет. Намерения Зеленского чреваты серьёзной эскалацией ситуации, считает аналитик.
Попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада, заключил автор публикации.
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