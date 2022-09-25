Экс-помощник Рейгана: США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым

Как-то способствовать реализации желаний президента Украины Владимира Зеленского, который хочет отобрать Крым у России, Соединённые Штаты не должны, поскольку против этого выступают жители полуострова. Такое мнение высказал бывший специальный помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу.

Обращаться с жителями Крыма как с переходящим военным трофеем не следует, отметил он в статье для American Conservative.

Киевский режим не может оправдать уничтожение Крыма при отсутствии народной поддержки, заявил эксперт.

Абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России, напомнил Бэндоу.

По его словам, никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения, у Запада нет. Намерения Зеленского чреваты серьёзной эскалацией ситуации, считает аналитик.

Попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада, заключил автор публикации.