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Экс-помощник Рейгана: США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым

Мир

Как-то способствовать реализации желаний президента Украины Владимира Зеленского, который хочет отобрать Крым у России, Соединённые Штаты не должны, поскольку против этого выступают жители полуострова. Такое мнение высказал бывший специальный помощник президента Рейгана Дуг Бэндоу.

Экс-помощник Рейгана: США не должны помогать Зеленскому атаковать Крым

Обращаться с жителями Крыма как с переходящим военным трофеем не следует, отметил он в статье для American Conservative.

Киевский режим не может оправдать уничтожение Крыма при отсутствии народной поддержки, заявил эксперт.

Абсолютное большинство жителей полуострова действительно поддержали выход региона из состава Украины и вхождение его в состав России, напомнил Бэндоу.

По его словам, никаких доказательств, что население Крыма хотело бы изменения своего нынешнего положения, у Запада нет. Намерения Зеленского чреваты серьёзной эскалацией ситуации, считает аналитик.

Попытки вторжения на полуостров приведут регион к тотальному конфликту и рискуют втянуть в военные действия страны Запада, заключил автор публикации.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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