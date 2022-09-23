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Кадыров назвал уклонистов от мобилизации трусами и предателями

Общество

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к гражданам России, которые уклоняются от мобилизационных мероприятий, проводимых в рамках частичной мобилизации. Политик назвал их трусами и предателями.

По его словам уклонисты могут придумывать разные оправдания, заявляя, что не поддерживают нынешнюю политику или не приемлют идею войны и насилия, однако на самом деле это всего лишь "трусы, предатели и люди второго сорта".

"Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот. Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души, бросаешь родственников, друзей, знакомых, дом, город… И никакие оправдания не смоют этот твой позор, уклонист. Ты даже трусость свою боишься признать", — написал Кадыров в Telegram-канале.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Наталия Красовская
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