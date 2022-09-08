По словам заместителя руководителя Минфина США Уолли Адейемо, Пекин и Нью-Дели способны одобрить внешнее регулирование стоимости нефти России.
"Мы надеемся, что Индия поддержит эту идею, Китай рассмотрит такой вариант", — подчеркнул министр, слова которого приводит Yahoo Finance.
По мнению главы ведомства, введение "ценового потолка" на российское топливо в любом случае поможет в борьбе с энергетическим кризисом в Европе.
Ранее аналитик Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru предупредил, что предлагаемая западными политиками мера навредит экономике стран.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.