Минфин США: Вашингтон надеется, что Китай введёт "ценовой потолок" на нефть РФ

По словам заместителя руководителя Минфина США Уолли Адейемо, Пекин и Нью-Дели способны одобрить внешнее регулирование стоимости нефти России.

"Мы надеемся, что Индия поддержит эту идею, Китай рассмотрит такой вариант", — подчеркнул министр, слова которого приводит Yahoo Finance.

По мнению главы ведомства, введение "ценового потолка" на российское топливо в любом случае поможет в борьбе с энергетическим кризисом в Европе.

Ранее аналитик Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru предупредил, что предлагаемая западными политиками мера навредит экономике стран.