Кондратьев: Евросоюз может ввести "ценовой потолок" на газ РФ и навредить себе

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в беседе с Pravda.Ru оценил намерение Евросоюза объявить "потолок цены" на российское голубое топливо, который составит 50 евро за мегаватт-час.

"Я думаю, что эта стоимость, конечно, неадекватная. Неизвестно, какие механизмы собираются использовать чиновники", — отметил аналитик.

По его мнению, этот контрпродуктивный шаг не защитит Европу от высоких цен на газ и усугубит проблему. Однако западные чиновники способны ввести ограничения стоимости ресурсов РФ, предупредил специалист.

"Есть определённая логика. Мы на протяжении нескольких месяцев неоднократно наблюдали, как Евросоюз принимал санкционные решения, которые вредили его экономике", — заключил собеседник издания.

Ранее журналисты Politico изучили документы Еврокомиссии, в которых политики предложили меры по борьбе с энергетическим кризисом.

"Предлагаемый потолок цены на газ — 50 евро за мегаватт-час, что меньше пятой части нынешней спотовой цены", — заявили в издании.