Путин о попытках Запада регулировать цены на ресурсы РФ: "Мёрзни волчий хвост"

Руководитель России Владимир Путин рассказал об ответе Москвы на решение западных политиков ввести "ценовой потолок" на топливо нашей страны.

Как подчеркнул президент, РФ отказывается продавать газ, нефть, уголь и мазут при подобных условиях.

"Нам останется только одно: приговаривать "Мёрзни, мёрзни волчий хвост", — заключил российский лидер в ходе Восточного экономического форума.