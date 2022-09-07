Руководитель России Владимир Путин рассказал об ответе Москвы на решение западных политиков ввести "ценовой потолок" на топливо нашей страны.
Как подчеркнул президент, РФ отказывается продавать газ, нефть, уголь и мазут при подобных условиях.
"Нам останется только одно: приговаривать "Мёрзни, мёрзни волчий хвост", — заключил российский лидер в ходе Восточного экономического форума.
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