Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные чиновники могут ограничить стоимость сжиженного природного газа в Европейском союзе.
"При этом мы должны оставаться конкурентными для поставщиков", — подчеркнула политик во время пресс-конференции.
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