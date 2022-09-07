Еврокомиссия изучает возможность введения "ценового потолка" на сжиженный газ

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что западные чиновники могут ограничить стоимость сжиженного природного газа в Европейском союзе.

"При этом мы должны оставаться конкурентными для поставщиков", — подчеркнула политик во время пресс-конференции.