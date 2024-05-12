Владислав Третьяк не исключил возможности проведения товарищеских матчей россиян с канадцами и американцами

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможности проведения товарищеских матчей сборной России против команд Канады и США.
Глава ФХР подчеркнул, что никаких невозможных вещей в этом плане нет, но отметил, что для осуществления такой возможности необходима работа и подготовка.
В течение текущего года товарищеские встречи с канадцами и американцами не могут быть реализованы, однако позже это возможно. Так, на вопрос о 2025 году Третьяк ответил, что пока не может дать точного ответа и нужно будет дальше следить за ситуацией.
"Провести матч с канадцами и американцами? А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать. 2025? Будем смотреть, сейчас не могу сказать", — сказал Третьяк в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Совет Международной хоккейной федерации (ИИХФ) 12 февраля заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования в настоящее время считается небезопасным. Обе команды были временно исключены с февраля 2022 года.
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