Владислав Третьяк не исключил возможности проведения товарищеских матчей россиян с канадцами и американцами

Президент ФХР Третьяк считает возможными товарищеские матчи с США и Канадой

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о возможности проведения товарищеских матчей сборной России против команд Канады и США.

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Глава ФХР подчеркнул, что никаких невозможных вещей в этом плане нет, но отметил, что для осуществления такой возможности необходима работа и подготовка.

В течение текущего года товарищеские встречи с канадцами и американцами не могут быть реализованы, однако позже это возможно. Так, на вопрос о 2025 году Третьяк ответил, что пока не может дать точного ответа и нужно будет дальше следить за ситуацией.

"Провести матч с канадцами и американцами? А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать. 2025? Будем смотреть, сейчас не могу сказать", — сказал Третьяк в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Совет Международной хоккейной федерации (ИИХФ) 12 февраля заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования в настоящее время считается небезопасным. Обе команды были временно исключены с февраля 2022 года.

ЧМ 2015, 1/2 финала, Россия - США