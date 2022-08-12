Рогов: власти допустили консервацию Запорожской АЭС для её спасения

Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что последствием атак ВСУ на местную АЭС стала минимальная выработка. Также чиновник сообщил о планах властей законсервировать станцию.

Как подчеркнул политик, военные постоянно повреждают линию электропередач. Вместе с этим Рогов предупредил о проблемах с электричеством, которые возникнут на подконтрольной Киеву территории.

"Скоро (власти Украины. — Прим. ред.) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобождённые территории", — сказал Рогов, передаёт "Россия-24".

Ранее запорожские власти сообщили, что один из снарядов ВСУ упал в десяти метрах от хранилища радиоактивных отходов.