Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что последствием атак ВСУ на местную АЭС стала минимальная выработка. Также чиновник сообщил о планах властей законсервировать станцию.
Как подчеркнул политик, военные постоянно повреждают линию электропередач. Вместе с этим Рогов предупредил о проблемах с электричеством, которые возникнут на подконтрольной Киеву территории.
"Скоро (власти Украины. — Прим. ред.) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобождённые территории", — сказал Рогов, передаёт "Россия-24".
Ранее запорожские власти сообщили, что один из снарядов ВСУ упал в десяти метрах от хранилища радиоактивных отходов.
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