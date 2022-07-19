Бироль: Европе необходимо переходить на использование мазута и угля

Глава Международного энергетического агентство (МЭА) Фатих Бироль считает, что в виду газового кризиса Европе, чтобы безопасно пережить будущую зиму, необходимо переходить на использование мазута и угля.

По его словам, для того, чтобы европейские страны смогли пережить зимний период, европейцам необходимо внедрить следующие меры:

аукционные платформы для продажи промышленными потребителями ЕС уже законтрактованных поставок газа;

свести к минимуму использование газа в энергетике путем временного увеличения выработки электричества за счет угля и мазута;

улучшить координацию между участниками рынков газа и электроэнергии для снижения пиковых нагрузок;

синхронизировать планирование действий в период возможных ЧС.

Кроме того, глава МЭА сообщил, что Евросоюзу необходимо заполнить газовые хранилища на 90%.

"Первым немедленным шагом для наполнения европейских хранилищ газа до надлежащего уровня до наступления зимы является сокращение текущего потребления газа в Европе и размещение сэкономленного газа в хранилищах", — приводит его слова oilcapital. ru.

Бироль убеждён, что, если предложенные МЭА меры не будут реализованы, Европа окажется в очень уязвимом положении.