Глава Международного энергетического агентство (МЭА) Фатих Бироль считает, что в виду газового кризиса Европе, чтобы безопасно пережить будущую зиму, необходимо переходить на использование мазута и угля.
По его словам, для того, чтобы европейские страны смогли пережить зимний период, европейцам необходимо внедрить следующие меры:
Кроме того, глава МЭА сообщил, что Евросоюзу необходимо заполнить газовые хранилища на 90%.
"Первым немедленным шагом для наполнения европейских хранилищ газа до надлежащего уровня до наступления зимы является сокращение текущего потребления газа в Европе и размещение сэкономленного газа в хранилищах", — приводит его слова oilcapital. ru.
Бироль убеждён, что, если предложенные МЭА меры не будут реализованы, Европа окажется в очень уязвимом положении.
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